"Von der Leyen: L'Europa Lotta per Pace e Democrazia tra Crisi Globali e Sfide Economiche"

La guerra in Ucraina, l’unità dell’Europa, la situazione di Gaza, ma anche la concorrenza economica. Sono alcuni dei temi toccati da Ursula von der Leyen nel primo discorso sullo Stato dell’Unione (Soteu) del suo secondo mandato. Nel tradizionale appuntamento di settembre davanti al Parlamento europeo, la presidente della Commissione europea dice che “l’Europa sta lottando per la pace e la democrazia, per la libertà e la capacità di determinare i nostri destini. È una battaglia che combattiamo per il nostro popolo. Non illudiamoci: questa è una lotta per il nostro futuro”. “Ho riflettuto a lungo se iniziare questo discorso sullo stato dell’Unione con una valutazione così dura – prosegue von der Leyen –. Ma la verità che il mondo di oggi è spietato. E non possiamo nascondere le difficoltà che gli europei incontrano ogni giorno. Sentono il terreno scivolare sotto i loro piedi. Sentono che le cose si fanno più difficili proprio mentre lavorano di più. Sentono l’impatto della crisi globale. Del costo della vita più elevato. Sentono la velocità del cambiamento che influenza le loro vite e le loro carriere. E si preoccupano dell’infinita spirale di eventi che vedono al telegiornale, dalle scene devastanti di Gaza all’incessante bombardamento russo sull’Ucraina”. La presidente della Commissione europea non dimentica anche il Medio Oriente, condannando senza mezzi termini l’operato di Hamas ma sottolineando anche che “la carestia provocata dall’uomo non potrà mai essere un’arma di guerra”. “Ciò che sta accadendo a Gaza è inaccettabile. Ma la situazione è bloccata senza una maggioranza – spiega –. Non possiamo permetterci di rimanere paralizzati. Per questo proporremo di sospendere il nostro sostegno bilaterale a Israele, di interrompere tutti i pagamenti in questi settori, senza compromettere il nostro lavoro con la società civile israeliana o con Yad Vashem. Proporremo sanzioni contro i ministri estremisti e contro i coloni violenti. Proporremo anche una sospensione parziale dell’Accordo di Associazione sulle questioni commerciali”.
© Riproduzione riservata