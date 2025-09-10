Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
VideoVon der Leyen: "L'Europa difendera' ogni centimetro quadrato del suo territorio"
10 set 2025
Von der Leyen: "L'Europa difendera' ogni centimetro quadrato del suo territorio"

Le parole in seguito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi