Von der Leyen in India per una visita diplomatica senza precedenti Nuova Delhi, 27 feb. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivato in India per una visita "senza precedenti", con l'obiettivo di ampliare i legami commerciali e diplomatici e di tutelarsi dal deterioramento delle relazioni con gli Stati Uniti. Von der Leyen e il suo collegio di commissari terranno dei colloqui con il primo ministro Narendra Modi e il suo governo nazionalista indù a Nuova Delhi durante il viaggio di due giorni.