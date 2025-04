Von der Leyen: i dazi di Trump un duro colpo per l'economia mondiale Milano, 3 apr. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è tornata a parlare dei nuovi dazi di Donald Trump definendoli "un duro colpo per l'economia mondiale". Il presidente degli Stati Uniti ha innescato una guerra commerciale globale potenzialmente rovinosa dopo aver imposto imposte del 10 percento sulle importazioni da tutto il mondo e dazi extra severi sui principali partner commerciali. "Mi rammarico profondamente di questa scelta - ha dichiarato dall'Uzbekistan - Cerchiamo di essere lucidi sulle immense conseguenze. L'economia globale ne soffrirà enormemente. L'incertezza aumenterà vertiginosamente e innescherà l'ascesa di ulteriore protezionismo. Le conseguenze saranno terribili per milioni di persone in tutto il mondo, anche per i paesi più vulnerabili, che ora sono soggetti ad alcune delle tariffe statunitensi più elevate, l'opposto di ciò che volevamo ottenere".