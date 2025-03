Von der Leyen: entro 2030 serve una forte posizione di difesa europea Copenaghen, 18 mar. (askanews) - Ursula Von der Leyen, in un discorso sulla difesa alla Real Accademia Militare di Copenaghen, ha affermato che "se l'Europa vuole evitare la guerra, l'Europa deve prepararsi alla guerra", mettendo ripetutamente in guardia contro le crescenti ambizioni imperialistiche della Russia. "L'Europa si trova di fronte a una scelta fondamentale sul proprio futuro - ha detto von der Leyen - dobbiamo continuare a reagire a ogni sfida in modo cauto? Oppure siamo pronti a cogliere questa opportunità per costruire un'Europa più sicura, prospera, libera e capace di difendersi? La risposta è chiara. Non c'è scelta - ha sottolineato - siamo pronti a prendere in mano il cambiamento che è inevitabile, non possiamo permetterci di essere trascinati dalla storia. E questo significa che agire adesso è un imperativo". "Entro il 2030, l'Europa deve avere una forte posizione di difesa europea. Readiness 2030 significa aver riarmato e sviluppato le capacità per avere una deterrenza credibile" ha aggiunto.