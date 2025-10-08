Von der Leyen: "Contro l'Ue una guerra ibrida della Russia. L'Europa deve reagire"

Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
VideoVon der Leyen: "Contro l'Ue una guerra ibrida della Russia. L'Europa deve reagire"
8 ott 2025
"Deve rispondere a campagna mirata. Indagare su ogni incidente, c'e' schema di crescenti minacce"