Von der Leyen: 500 milioni di euro per attrarre ricercatori in Ue Parigi, 5 mag. (askanews) - "La scienza è un investimento e dobbiamo fornire gli incentivi giusti. Ecco perché posso annunciare che proporremo una nuova dotazione di 500 milioni di euro per il periodo 2025-2027 al fine di rendere l'Europa un polo d'attrazione per i ricercatori". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante il suo intervento all'evento "Scegliere l'Europa per la scienza", alla Sorbona di Parigi. "Ciò sosterrà i ricercatori e gli scienziati più brillanti d'Europa e del mondo", ha precisato, confermando che l'Unione europea intende creare "un nuovo 'super-finanziamento' settennale del Consiglio europeo per la Ricerca, per offrire ai migliori ricercatori una prospettiva a lungo termine". Von der Leyen ha ricordato che grazie al Consiglio europeo per la Ricerca, c'è già un sostegno ai ricercatori che si stabiliscono in Europa, fornendo un'integrazione alla loro borsa di studio. "Ora stiamo raddoppiando l'importo che possono ricevere quest'anno", ha spiegato. "E voglio estendere questo sostegno anche agli anni 2026 e 2027. Allo stesso tempo, dobbiamo concentrarci anche sulla prossima generazione" ha detto. Von der Leyen ha spiegato che l'obiettivo è raggiungere il 3% del Pil per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo entro il 2030.