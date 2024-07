Volti sorridenti e rilassati, la Spagna si allena per la Germania Milano, 2 lug. (askanews) - Dopo quattro vittorie nette su quattro, con volti sorridenti e rilassati, i giocatori della Spagna sono scesi in campo nel ritiro di Donaueschingen, nel Bade-Wurtemberg, per prepararsi ai quarti di finale di Euro 2024. Il big match contro la Germania, quasi una finale anticipata, è in programma venerdì 5 luglio alle 18 a Stoccarda.