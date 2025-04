Volontari@Work, Edison e Airc premiati per volontariato di competenza Roma, 14 apr. (askanews) - Si è tenuta nella Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio la cerimonia di premiazione della II edizione del Premio Volontari@Work, riconoscimento nazionale del volontariato di competenza promosso da Fondazione Terzjus Ets, con il patrocinio del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Unioncamere e in collaborazione con Forum Terzo Settore e Italia Non Profit. "É il modo attraverso cui le imprese possono esercitare al meglio la responsabilità sociale, cioé della comunità in cui sono inserite. Donando cosa? Non denaro o beni, ma competenze, le competenze che hanno nelle loro strutture, per rendere più forti e più capaci di affrontare le sfide difficili, gli enti di terzo settore", ha spiegato ad askanews Luigi Bobba, Presidente Fondazione Terzjus ETS. La pratica che unisce mondo profit e non profit è in grande crescita: secondo i dati Unioncamere 2024 circa il 4% delle imprese sviluppa questo tipo di volontariato e un altro 26% si dice interessato. Tra i relatori intervenuti all'incontro moderato da Sara Vinciguerra - responsabile comunicazione Terzjus ETS e segretario del Premio - Mauro Nori, capo di gabinetto del ministero del Lavoro, Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere, Daria Perrotta, Ragioniere generale dello Stato, Luciano Violante nelle vesti di presidente di giuria e il giornalista e professore Luiss Francesco Giorgino che ha chiesto più attenzione mediatica per il terzo settore e in particolare per il volontariato di competenza. Primo classificato per la prima categoria (A) - cioé per le aziende che partecipano per la prima volta - è stato STMicroelettronics, con un progetto di alfabetizzazione digitale nelle carceri (secondo premio a Luigi Lavazza e Terzo premio ad Avio Areo). Primo classificato nella seconda categoria (B), cioé per le aziende che si sono ripresentate, Edison con la sua iniziativa stile concorso tra i dipendenti intitolata "Good Idea" (secondo classificato Unicredit e terzo KPMG). Tra gli enti del Terzo Settore primo classificato Airc, la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (secondo Opera della provvidenza Sant'Antonio e Terzo Associazione provinciale per i minori di Trento). "Ci sono degli aspetti di novità, sicuramente il primo riguarda il fatto di includere nel premio anche gli enti del Terzo settore, per raccontare come gli enti del terzo settore hanno accolto progetti di volontariato di competenza, come hanno creato questo legame con le aziende, proprio perché i progetti basati sul volontariato di competenza creano questo legame tra profit e non profit", ha spiegato Gabriele Sepio, segretario generale Fondazione Terzjus ETS. Menzione speciale infine al Borgo Ragazzi Don Bosco per il progetto che ha visto 300 giovani essere formati e poi reclutati da Alice Pizza nella Capitale. "É come se venisse riconosciuta l'intuizione che abbiamo avuto qualche anno fa di mettere insieme aziende e giovani in difficoltà per costruire un futuro diverso", ha commentato ad askanews Daniela Fratantonio, coordinatrice Borgo Ragazzi Don Bosco.