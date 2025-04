Voci di fedeli in Vaticano: "È stato Papa del popolo fino all'ultimo" Roma, 22 apr. (askanews) - Pellegrini e turisti in visita in Vaticano ancora tristi e sconvolti per Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile in Vaticano per un ictus all'età di 88 anni. I funerali si terranno sabato 26 aprile, mentre sono attesi numerosi leader mondiali, dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Siamo stati la giornata di Pasqua qui in Piazza San Pietro per la messa ed è stato molto commovente perché si è visto il papa molto provato e nonostante questo ci ha tenuto a dare un messaggio ai fedeli. Qui si è vista la sua grandezza perché fino all'ultimo è stato il papa del popolo", ha commentato Lorella Coderin, turista in visita a Roma. "Mi ha veramente rattristato molto, perché è stata una persona importante, ha lasciato un segno fondamentale, non solo nella Chiesa cattolica, ma per tutte le persone di questo mondo. Simbolo di pace, di stare con gli ultimi, è stata una persona davvero importante", ha dichiarato Tommaso Bartoli, insegnante residente a Roma. "Siamo arrivati domenica e lunedì mattina siamo rimasti scioccati quando abbiamo scoperto che il Papa era morto durante la notte, o credo quella mattina stessa, e siamo molto addolorati, quindi sono qui solo per porgergli i miei rispetti prima di proseguire per altre parti d'Italia", ha spiegato Anita Tab, turista. "Penso che abbia fatto davvero tante cose buone per la Chiesa e per la gente. Credo che abbia cambiato il modo in cui gli altri vedono noi cattolici. Sono molto dispiaciuto per la sua morte. Non sono io quello che può chiamare quando arriverà il momento. In realtà è Dio, e Lui deve sapere cosa sta facendo lassù", ha affermato il pellegrino Leandro Martins.