Vivi l'esperienza della Zipline più lunga del mondo a 120 km/h: guarda il video

La #JaisFlight si trova sulla vetta del #JebelJais a #RasAlKhaimah, l’emirato più settentrionale degli Emirati Arabi Uniti. Il video è stato girato dalla telecamera sul caschetto. Ci si lancia da una piattaforma a 1.680 metri d'altezza e poi giù in picchiata, ad una velocità mozzafiato, per quasi 3 chilometri. Si approda ad una spettacolare piattaforma sospesa nel vuoto. Il prima e il dopo, il come fare, nell'articolo di Quotidiano Nazionale Itinerari