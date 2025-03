Visita distensiva a Pechino di Steve Daines, fedelissimo di Trump Pechino, 22 mar. (askanews) - Visita a Pechino per il senatore repubblicano Steve Daines, fedelissimo del presidente Trump. Daines ha visto il vicepremier He Lifeng e domenica incontrerà il premier cinese Li Qiang. La visita giunge nel mezzo delle minacce di guerra commerciale fra i due paesi ed è vista come un tentativo di alleviare le tensioni fra Washington e Pechino. Il repubblicano ha annunciato che parlerà di questo e dei problemi causati dalla droga fentanyl. Daines ha grande esperienza di Cina, paese dove ha lavorato per la Procter & Gamble. "In questa visita naturalmente siamo in un momento in cui ci sono questioni importanti da discutere fra i nostri due paesi" ha detto Daines.