Visita a sorpresa di militari Usa ad esercitazioni russo-bielorusse

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
VideoVisita a sorpresa di militari Usa ad esercitazioni russo-bielorusse
15 set 2025
Bruxelles, 15 set. (askanews) - Rappresentanti militari statunitensi hanno fatto una visita a sorpresa alle esercitazioni russo-bielorusse Zapad 2025, pochi giorni dopo che i droni russi sono stati intercettati dalla Polonia, membro della NATO. "Stiamo monitorando attentamente l'esercitazione militare strategica congiunta Zapad 2025 che si sta svolgendo sul territorio della Bielorussia. E continuiamo a chiedere a Russia e Bielorussia di rispettare pienamente il Documento di Vienna dell'Osce del 2011, che richiede la notifica preventiva delle attività militari. Rimaniamo attivamente impegnati nella preparazione riguardo a qualsiasi potenziale minaccia alla sicurezza collegata a Zapad 2025" ha invece affermato la portavoce per gli Affari esteri e di sicurezza della Commissione europea, Anitta Hipper, da Bruxelles.