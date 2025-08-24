Violento temporale sulla Romagna. Albero su binari, evacuati passeggeri

Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Milano Marittima, 24 ago. (askanews) - Un violento temporale, con forti raffiche di vento, ha colpito stanotte l'Emilia Romagna, spostandosi da Ravenna a tutta la riviera romagnola. Cesenatico, ma soprattutto Gatteo, Bellaria Igea Marina, Rimini fino a Riccione e Cattolica sono le zone più colpite dove si sono riscontrati più danni. A causa di un albero caduto sui binari un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna è stato evacuato e i passeggeri messi in salvo. Numerosi gli alberi caduti su auto, giardini e case con città semiparalizzate e sottopassi ancora allagati. Sul posto, nei luoghi più colpiti, diverse squadre di vigili del fuoco e della Protezione civile. Al momento la situazione più critica resta quella tra Milano Marittima e Cervia con strade chiuse e sottopassi e garage interrati allagati. In altre città della riviera romagnola la situazione sta lentamente tornando alla normalità, anche nelle zone dove è saltata la corrente elettrica. A Bellaria, in provincia di Rimini, le raffiche di vento hanno raggiunto, l'intensità di 122,3 chilometri all'ora. Il presidente della Regione Michele de Pascale ha dichiarato: "Tutti al lavoro per rimediare ai danni ingenti, soprattutto nel cervese, ma Riviera è pienamente operativa. Siamo vicini ai Comuni e ai sindaci, e diamo pieno sostegno alle comunità e agli operatori turistici".