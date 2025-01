Violazioni privacy con Siri, Apple pagherà 95 milioni di dollari Roma, 3 gen. (askanews) - Apple ha scelto di porre fine a una battaglia legale durata cinque anni negli Usa sulla privacy degli utenti in relazione al suo assistente virtuale Siri con un pagamento di 95 milioni di dollari. Il colosso di Cupertino, come riportano i media statunitensi, ha accettato il pagamento per risolvere una causa collettiva in cui si sostiene che l'assistente Siri possa essere attivato accidentalmente e quindi registrare parti delle conversazioni delle persone senza il loro consenso. Secondo l'accusa, Apple avrebbe poi violato la privacy dei suoi utenti inviando le registrazioni a terzi, come gli inserzionisti. L'accordo preliminare è stato depositato presso il tribunale federale di Oakland, in California, e deve essere approvato da un giudice distrettuale statunitense. Gli assistenti vocali reagiscono di solito quando le persone le richiamano con parole come "Ehi, Siri". Due utenti hanno dichiarato che le loro menzioni di scarpe da ginnastica Air Jordan e di alcuni ristoranti hanno scatenato annunci pubblicitari precisi su quei prodotti o locali. Un altro ha detto di aver ricevuto pubblicità per un trattamento chirurgico dopo averne discusso, a suo dire privatamente, con il suo medico.