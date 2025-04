Vinitaly, Pecoraro Scanio: appello agli agricoltori per l'enoturismo Verona, 9 apr. (askanews) - "Il turismo sostenibile è il futuro. Il rilancio dell'enoturismo e la valorizzazione della grande rete dei nostri agricoltori che praticano la multifunzionalità rappresentano la vera strategia vincente per lo sviluppo dei territori", dichiara dal Vinitaly di Verona Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell'Agricoltura e dell'Ambiente. "È fondamentale - prosegue - che il Governo e le istituzioni sostengano in modo concreto, sia economicamente che sul piano normativo, le nuove imprese multifunzionali, in particolare quelle guidate da giovani e donne. Parliamo di agriturismi, fattorie didattiche, agriasilo, mercati degli agricoltori: modelli innovativi che rafforzano l'identità dell'agricoltura italiana e ne accrescono il valore competitivo rispetto ad altre realtà europee e internazionali." "Questa è la vera sfida anche contro i dazi e contro i tentativi di danneggiare la nostra economia. I turisti vogliono venire in Italia, e noi dobbiamo essere pronti a offrire un turismo sostenibile, autentico e innovativo, capace di raccontare il nostro territorio attraverso le sue eccellenze agricole e culturali", conclude Pecoraro Scanio.