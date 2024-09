Vinitaly in Calabria, a Sibari tre giorni dedicati al vino Sibari, 3 set. (askanews) - Vinitaly and the City- Calabria in wine, una kermesse per certi versi storica, che per la prima volta ha visto il celebre salone internazionale del vino di Verona spostarsi fuori dalla città veneta. Le tre giornate della manifestazione sono state un successo, con un'affluenza record di pubblico. L'evento, che ha coinvolto oltre 80 aziende, è nato dall'intesa tra Regione Calabria e Veronafiere Spa, con la collaborazione dei parchi archeologici calabresi e l'organizzazione di Arsac. Il Parco Archeologico di Sibari è stato, quindi, per tre giorni, non solo un luogo ricco di storia da visitare, ma anche un contenitore di eventi culturali e laboratori sensoriali, dove è stato possibile possibile conoscere e degustare vini della tradizione vitivinicola italiana ed internazionale. I visitatori di Vinitaly and the City - Calabria in wine, hanno preso parte a degustazioni, masterclass, winetalk e showcooking con chef locali. Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Noi non saremmo qui se non avessimo avuto in Calabria tante aziende eccellenti e tanti giovani imprenditori che hanno ereditato le aziende dei padri innovandole. In questo modo, abbiamo aziende che possiamo mettere in mostra e valorizzare, i loro prodotti sono eccellenze della filiera italiana . All'inaugurazione della kermesse anche l'Assessore all'Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, ha affermato: Questa è una manifestazione che dà lustro alla Calabria e al Sud. Una kermesse che combina un prodotto importante per la nostra Regione, come il vino, con un brand importante come quello del Vinitaly, in un posto meraviglioso che è il parco archeologico di Sibari . Il Commissario dell'Arsac azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese, Fulvia Caligiuri, ha aggiunto: Il Vinitaly in Calabria è un riconoscimento. Verona Fiere ha notato i passi in avanti che ha fatto la Calabria e quindi anche Vinitaly ha deciso di investire nella nostra Regione . A margine dell'inaugurazione Stefano Bottega, presidente del gruppo vinicolo e distillati Confindustria Veneto Est, ha dichiarato: Siamo molto onorati dell'invito della Regione Calabria che ci dà la possibilità di presentare il nostro prodotto di eccellenza, che è il prosecco, in una terra ricca di storia . L'edizione tutta calabrese del Vinitaly, ha visto la presenza di otto "collettive" con leader nella comunicazione del vino: Gambero Rosso, Le Donne del Vino, Radici del sud, Merano Wine Festival e, tra "le collettive territoriali", hanno partecipato Pescara Abruzzo Wine e aziende del territorio del Prosecco. Presenti anche due stand internazionali: Wine Vision by Open Balkan con vini provenienti da Macedonia, Albania e Serbia e il Concours Mondial de Bruxelles.