VINCI Energies Italia, un corso per aumentare donne nella scienza Roma, 9 lug. (askanews) - Un progetto per sensibilizzare i giovani allo studio delle materie STEM, ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, combattendo contestualmente il gender gap. È la mission del VINCI Adoption Program, un progetto pilota con la scuola condotto da VINCI Energies Italia al fine di operare una rivoluzione culturale a partire dalle famiglie italiane che spesso non incentivano le proprie figlie nella scelta di studi in discipline scientifiche. Rossella Alfieri, Head Of Marketing & Communication di VINCI Energies Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il VINCI Adoption Program è un'adozione formativa che vuole accompagnare ragazze che sono ancora nell'ambito scolastico per combattere il gender gap nello svolgimento di carriere in materie STEM. Diverse ragazze hanno scelto i nostri corsi e vogliamo dare loro l'opportunità di conoscere i nostri percorsi formativi che, inoltre, offrono anche sbocchi di lavoro importanti". Iniziato nel 2023, il VINCI Adoption Program è giunto alla seconda fase, alla quale sono riuscite ad accedere le tre studentesse più meritevoli che, in particolare, oggi e domani avranno la possibilità di svolgere una serie di incontri formativi e professionalizzanti sul tema della cybersecurity. "Nella seconda fase le ragazze avranno l'opportunità di cimentarsi in incontri formativi sulla cybersecurity, durante i quali avranno modo di misurarsi con dei casi concreti" - prosegue Rossella Alfieri - "Infine, conclusa questa fase del percorso, VINCI Energies Italia darà l'opportunità alle nostre corsiste di entrare a lavorare in una delle aziende che fanno parte del Gruppo VINCI o di conseguire delle certificazioni specifiche". Dal liceo fino al mondo del lavoro: il progetto condotto da VINCI Energies Italia testimonia quanto sia importante, nel processo di digitalizzazione del Paese, incentivare lo studio delle materie STEM garantendo pari opportunità ed esperienze professionalizzanti durante il percorso di studi.