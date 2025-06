Vietti: educazione finanziaria e credito a PMI Roma, 4 giu. (askanews) - L'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) e ANFIR, Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto a promuovere congiuntamente la diffusione della cultura economico-finanziaria e il rafforzamento delle competenze delle imprese, in particolare quelle di piccola e media dimensione, per facilitarne l'accesso al credito nei territori in cui operano le Finanziarie Regionali. Presenti alla firma, il Presidente di AIEF, dott. Nunzio Vito Erasmo Lella, e il Presidente di ANFIR, prof. avv. Michele Vietti. Attraverso questa collaborazione, AIEF metterà a disposizione delle Finanziarie Regionali e dei loro interlocutori un team di educatori finanziari iscritti al registro unico, per offrire attività di formazione e consulenza su strumenti di finanza ordinaria e agevolata. Le attività di educazione finanziaria per gli imprenditori saranno progettate anche attraverso l'utilizzo di piattaforme e-learning e seminari specifici. L'obiettivo del Protocollo è duplice: da un lato, valorizzare il ruolo dell'educazione finanziaria come leva di sviluppo economico e inclusione sociale; dall'altro, creare una rete di competenze qualificate in grado di supportare le aziende nell'accesso ai finanziamenti, compresi quelli legati al PNRR, e alle misure di sostegno già previste dalle Finanziarie Regionali. "Con questa intesa intendiamo affermare un nuovo modello di collaborazione sinergica e win-win tra chi promuove l'educazione finanziaria, chi sostiene concretamente il sistema produttivo territoriale e soprattutto chi ogni giorno fa impresa", ha dichiarato Nunzio Lella, Presidente di AIEF. "L'educazione finanziaria deve diventare un fattore strategico per la competitività, la resilienza e lo sviluppo delle nostre imprese". "Questo Protocollo rappresenta un passo importante per rafforzare il tessuto produttivo e commerciale delle nostre Regioni" ha dichiarato il Presidente di ANFIR, Prof. Michele Vietti. "L'intesa consentirà di mettere a disposizione delle imprese e delle comunità locali percorsi di formazione e strumenti innovativi per accrescere la consapevolezza finanziaria e favorire una migliore gestione delle risorse. Siamo convinti che investire sull'educazione finanziaria sia una leva fondamentale per stimolare la competitività e la resilienza dei nostri territori. Con questa collaborazione ha aggiunto Vietti vogliamo offrire alle imprese un supporto concreto per affrontare le sfide economiche attuali, migliorando l'accesso al credito e promuovendo l'adozione delle migliori pratiche finanziarie". Il Protocollo è una base aperta a sviluppi futuri, come la possibile creazione di un Comitato Tecnico- Scientifico per progetti congiunti, sottolineando l'impegno di AIEF nel promuovere alleanze strategiche a beneficio del sistema economico e sociale italiano.