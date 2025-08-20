Vienna ospiterà l'Eurovision Song Contest nel 2026 Vienna, 20 ago. (askanews) - Vienna è stata scelta come città ospitante per il 70° Eurovision Song Contest nel 2026. La capitale austriaca è stata selezionata dall'emittente ospitante ORF e dall'EBU per ospitare l'evento musicale internazionale. L'ORF organizzerà il concorso del prossimo anno dopo la vittoria di JJ a Basilea il 17 maggio con "Wasted Love", che ha regalato al suo Paese la terza vittoria all'Eurovision Song Contest. La finale si terrà sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle, la più grande arena al coperto dell'Austria, con le semifinali nella stessa settimana, martedì 12 maggio e giovedì 14 maggio. L'Italia è tra i paesi fondatori dell'Eurovision Song Contest ed è uno dei cosiddetti Big Five, ossia i cinque paesi che, in virtù dei loro investimenti nell'Unione europea di radiodiffusione, partecipano direttamente alla finale dell'evento e ha vinto la competizione canora tre volte. Il vincitore di Sanremo è designato a rappresentarci, ma come è successo tante volte può scegliere di non partecipare lasciando a un altro il posto, così come ha fatto quest'anno Olly che si è ritirato facendo gareggiare Lucio Corsi.