Vespucci, Crosetto inaugura la tappa di Tokyo e Villaggio Italia Tokyo, 26 ago. (askanews) - L'Amerigo Vespucci si mostra in tutta la sua bellezza durante la tappa di Tokyo del Tour Mondiale dello storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, per la prima volta in Giappone. Alla cerimonia inaugurale del Villaggio Italia a Tokyo, che ha dato inizio anche alle visite a bordo della Nave, è intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha fortemente voluto il progetto. "Il Tour Mondiale di Nave Vespucci e il Villaggio Italia portano a Tokyo un pezzo, un piccolo pezzo dell'Italia dell'arte, della cultura, del cibo, del vino, della tecnologia, del design. Così come un piccolo pezzo di cultura la portano i nostri amici della banda musicale della marina che saranno qua anche quando l'Italia parteciperà all'Expo universale di Osaka". Oltre a Crosetto, alla cerimonia inaugurale sono intervenuti anche l'Ambasciatore d'Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell'iniziativa, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante della nave. Per il governo giapponese ha parlato il vice ministro della Difesa Shingo Miyake.