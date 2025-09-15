Lunedì 15 Settembre 2025
L’Italia sia solida con la Nato
Gabriele Canè
Vespucci, Crosetto: "Ha portato nel mondo il brand Italia e i suoi valori"
15 set 2025
Vespucci, Crosetto: "Ha portato nel mondo il brand Italia e i suoi valori"
Il ministro alla presentazione dei risultati del tour del veliero conclusosi a giugno
