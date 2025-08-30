Vertice SCO, danze per l'arrivo del premier indiano Modi a Tianjin Tianjn, 30 ago. (askanews) - Il primo ministro indiano Narendra Modi è atterrato nella città cinese di Tianjin, alla vigilia di un vertice che vedrà la partecipazione di leader provenienti da oltre 20 Paesi. L'incontro dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) si terrà domenica e lunedì nella città portuale del nord, a pochi giorni da una grande parata militare a Pechino per celebrare gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. La SCO riunisce Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Bielorussia, con altri 16 Paesi affiliati come osservatori o "partner di dialogo".