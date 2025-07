Vertice Onu, Guterres: più aiuti in mondo di "caos climatico" Siviglia, 27 giu. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sollecita un aumento degli aiuti internazionali in un "mondo scosso da disuguaglianze, caos climatico e conflitti violenti" all'apertura della Conferenza delle Nazioni Unite sul finanziamento dello sviluppo a Siviglia. Per questo ha esortato esortato i potenti del mondo a "far fluire rapidamente le risorse", poiché i tagli guidati dagli Stati Uniti mettono a repentaglio la lotta alla povertà e al cambiamento climatico. Guterres afferma ai delegati che due terzi degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite fissati per il 2030 sono "in ritardo" e che sono necessari oltre 4.000 miliardi di dollari all'anno di investimenti annuali per raggiungerli.