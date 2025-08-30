Vertice informale ministri esteri Usa su sanzioni a Israele e Hamas

Sabato 30 Agosto 2025

Bruno Vespa
VideoVertice informale ministri esteri Usa su sanzioni a Israele e Hamas
30 ago 2025
Copenhagen, 30 ago. (askanews) - I ministri degli Esteri dell'UE arrivano a Copenaghen per discutere l'adozione di sanzioni contro Israele e Hamas per la guerra a Gaza, incluso la sospensione dell'accordo commerciale UE-Israele, secondo un documento visionato dall'AFP. Il padrone di casa, il ministro danese Lokke Rasmussen, dice "a Gaza stiamo assistendo alla più catastrofica delle catastrofi umanitarie. Da tempo sosteniamo che Israele debba cambiare rotta, e faremo del nostro meglio per trovare un terreno comune. Non credo di rivelare un segreto dicendo che tra i 27 Paesi d'Europa ci sono delle sfumature. La nostra posizione è che ora dobbiamo trasformare le parole in azione".