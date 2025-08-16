Mercoledì 20 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
VideoVertice in Alaska, Putin: "Nostro paese sinceramente interessato a porre fine al conflitto"
16 ago 2025
Vertice in Alaska, Putin: "Nostro paese sinceramente interessato a porre fine al conflitto"

Le parole del presidente russo alla fine dell'incontro con Trump