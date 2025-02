Veratour: prospettive rosee nel 2025, crescere anche in Italia Marsa Alam, 17 feb. (askanews) - "Le prospettive sono assolutamente rosee, crediamo e speriamo nei prossimi tre anni di raggiungere una soglia psicologica e superare i 300 milioni di euro, siamo arrivati quest'anno finalmente a recuperare quello che nel 2019 abbiamo perso, con circa 250 milioni. Cresceremo sicuramente ancora: qui in Egitto c'è ancora tantissimo spazio per poter crescere, ma anche in Italia, ci mancano ancora delle regioni come la Puglia dove attualmente Veratour non ha nessun villaggio e sicuramente faremo scouting in tutto il mondo per trovare qualche pepita, qualche isola nuova da poter offrire al mercato italiano". Lo ha detto ad askanews Stefano Pompili, CEO di Veratour, analizzando le prospettive di sviluppo del tour operator nel 2025.