Venturi: grande successo per IV Sanremo Cristian Music Festival Roma, 19 feb. (askanews) - "È stata un' edizione che ha riscosso un rilevante successo in termini di visibilità, grazie al contributo offerto dai social de "La Luce di Maria", la cui pagina Facebook è seguita da oltre 1 milione e 400 Mila follower. Non solo, è stato soprattutto un successo per le canzoni che abbiamo ascoltato in quanto di alto livello per quanto concerne il loro messaggio". Lo ha dichiarato soddisfatto Fabrizio Venturi, Direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana tenutosi a Sanremo e giunto alla IV edizione, il quale ha sottolineato: "Hanno vinto le canzoni i cui testi hanno veicolato contenuti profondamente cristiani ed umani. Il nostro Festival premia, oltre alla musicalità e al ritmo del brano, soprattutto i contenuti del messaggio che esso veicola. Credo che il nostro impegno nel mondo della musica cristiana diventi sempre più incisivo e tale da porre in evidenza il valore della finalità che ci prefiggiamo. Di ciò sono molto fiero. Ringrazio tutti i cantanti che hanno partecipato e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa ultima edizione dedicata al Giubileo. Ci rivedremo il prossimo anno, sempre a Sanremo"