Ventive lancia due call to action per startup, su infrastrutture e cleantech Roma, 30 lug. (askanews) - Due call to action rivolte a startup e PMI innovative nei settori delle infrastrutture e della sostenibilità ambientale: a lanciarle è Ventive, società di investimenti e consulenza per startup fondata da Roberto Sfoglietta, che ha da sempre nella sua mission l'obiettivo di aiutare Startup e PMI innovative nella loro crescita sul mercato. La prima call è stata lanciata con Socotec, impresa italiana con 70 anni di tradizione alle spalle, che può vantare una lunga esperienza nella gestione e nell'ottimizzazione del patrimonio infrastrutturale. Per modernizzare il comparto Kontive, società partecipata da Ventive e da Kon Group, ha ideato la call to action per mettere alla prova le loro tecnologie delle startup e Pmi partecipanti ed offrire nuove soluzioni al settore. Dovranno anche presentare tecnologie e sistemi predittivi per crack detection, che possano aiutare a monitorare e prevedere l'evoluzione del degrado di infrastrutture critiche come ponti e gallerie. Ed ancora la Call to Action prevede soluzioni che integrino droni per ispezioni visive automatizzate, robotica e softwareper analizzare e interpretare i dati raccolti, fornendo un quadro del potenziale danneggiamento Spiega Carolina Grassi, Project Manager di Ventive: "L'obiettivo è quello di identificare delle start up che abbiano caratteristiche legate alla crack detection, ai droni, a tutto ciò che può comportare una riduzione dei tempi e di conseguenza dei costi. Poter intervenire in maniera repentina può comportare ovviamente la riduzione degli errori e delle problematiche e soprattutto la riduzione di tempi e costi". La seconda call to action riguarda il settore del cleantech che sta vivendo un vero e proprio boom in Italia con oltre 322 milioni di euro di incasso in startup e scaleup nel corso del 2023, un aumento di più di 10 volte rispetto al 2019. Qui Ventive ha unito le forze con NextSTEP, il fondo Venture Capital di NextEnergy Group dedicato alla capitalizzazione e alla crescita di startup innovative in fase iniziale nel campo della sostenibilità ambientale. Le aziende che hanno intenzione di scommettere sul cleantech devono avere come obiettivo primario, sia in termini di prodotto sia di servizio, proprio la sostenibilità. Ma per risultare tra i migliori e vincere la call, la parola d'ordine è innovazione, per avere creatività e potenziale tecnologico di trasformare questo mercato in forte crescita.