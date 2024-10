Vent'anni di Pastificio Cerere, Misciattelli: lavoriamo su futuro Roma, 5 ott. (askanews) - "Mi auguro che i prossimi vent'anni ci diano la possibilità di fare un percorso come quello abbiamo fatto nei primi vent'anni, ma approfittando delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, di un mondo che piano piano apparirà davanti ai nostri occhi e noi riusciremo a sfruttarlo in modo migliore possibile, intervenendo sempre trasversalmente con le arti contemporanee, non solo poi, perché abbiamo lavorato tantissimo con gli architetti, con i grafici, con il cinema, con i videomaker, con i fotografi". Lo ha detto ad askanews Flavio Misciattelli, artista e fondatore della Fondazione Pastificio Cerere di Roma, che ha da poco festeggiato i propri primi 20 anni di attività. "Siamo sempre stati aperti a tutto ciò che riguarda l'arte in modo più trasversale possibile e per questo io spero che il futuro ci riservi tante soddisfazioni e tante possibilità di poter lavorare sempre con i nuovi media che appariranno davanti a noi", ha aggiunto.