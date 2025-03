Venezuela, Maduro definisce Rubio "un imbecille" dopo monito Guyana Caracas 28 mar. (askanews) - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha definito il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, un "imbecille" dopo il monito lanciato dal capo della diplomazia americana sulle "conseguenze" di possibili azioni di Caracas contro la Guyana. "Arriva quell'imbecille di Marco Rubio che minaccia il Venezuela dalla Guyana - ha detto Maduro a un evento trasmesso in diretta tv - imbecille, nessuno minaccia il Venezuela perché questa è la patria dei liberatori, questa è la patria di Bolìvar". "È il padrino della Sayona riferendosi alla leader dell'opposizione Marìa Corina Machado , la Sayona non va nemmeno in bagno senza consultare Marco Rubio, traditore della patria, banda di traditori, guarda cosa hanno fatto ai migranti venezuelani." Ha aggiunto. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, poco prima aveva ammonito sulle "conseguenze" di possibili "azioni aggressive" da parte del Venezuela per rivendicare territori ricchi di risorse sotto il controllo della vicina Guyana. Nel corso di una conferenza stampa tenuta a Georgetown, capitale della Guyana, Rubio aveva denunciato "le minacce regionali, basate su rivendicazioni territoriali illegittime da parte di un regime di narcotrafficanti". Quindi ha aggiunto: "Ci saranno conseguenze per l'avventurismo. Ci saranno conseguenze per azioni aggressive".