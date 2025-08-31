Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Putin CinaIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaHamilton LeclercPilato TarantinoLaila Hasanovic
Acquista il giornale
VideoVenezia: presentato fuori concorso "Il Maestro", il film di Di Stefano con Favino
31 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Venezia: presentato fuori concorso "Il Maestro", il film di Di Stefano con Favino

Venezia: presentato fuori concorso "Il Maestro", il film di Di Stefano con Favino

Tra tennis e formazione. Nelle sale dal 13 novembre, nel cast anche il giovanissimo Menichelli