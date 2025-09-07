Venezia, Porcaroli: premiata con un film per imparare ad accettarsi Venezia, 7 set. (askanews) - Una emozionata Benedetta Porcaroli, dopo aver vinto il premio Orizzonti a Venezia per la migliore attrice con "Il rapimento di Arabella" di Carolina Cavalli, ha dichiarato. "Per me è un grande onore e un'enorme emozione essere qui e aver ricevuto questo premio così prestigioso, sono ancora sotto shock". "È il secondo film che faccio con Carolina Cavalli, una voce per me indispensabile nel cinema italiano, perché racconta un modo nuovo di vedere le cose, racconta sempre di personaggi apparentemente molto soli, in una grande difficoltà di farsi accettare, e per me è stato un onore fare un ruolo così stratificato, una ragazza che fa fatica a essere vista, e credo che questo sia un tema molto comune oggi, dove si cerca sempre una conferma da fuori, c'è un affanno a cercare di piacere a tutti, con una solitudine che poi si genera; capire che non esiste nessuna versione migliore di se stessi è stato per me fondamentale nel passaggio che ho fatto attraverso questo film, mi ha arricchita ed è questo che il cinema dovrebbe fare, 'smuoverci' e farci emozionare" ha aggiunto l'attrice.