Venezia, ossessioni e complotti in Bugonia di Lanthimos con Emma Stone Roma, 28 ago. (askanews) - Dopo il Leone d'oro del 2023 per "Povere creature" il regista Yorgos Lanthimos è tornato alla Mostra di Venezia con Emma Stone, protagonista anche del suo nuovo film in concorso, "Bugonia", che è stato accolto molto positivamente dalla stampa. Provocatorio e sovversivo, il film segue due giovani ossessionati dalle teorie del complotto che rapiscono una potente ceo, convinti che sia un'aliena decisa a distruggere il pianeta Terra. Dopo averla incatenata in uno scantinato il giovane interpretato da Jesse Plemons e la cinica dirigente d'azienda si ritrovano coinvolti in uno scontro imprevedibile e commovente. "Bugonia", che arriverà nei cinema il 23 ottobre, è un film distopico, un thriller psicologico con uno sguardo comico e allo stesso tempo cupo su una realtà fatta di presunte cospirazioni e paranoie. Il regista durante la presentazione del film a Venezia ha detto: "Devo dire che gran parte della distopia di questo film in realtà riflette il mondo reale, quindi forse non lo definirei neanche dispotico. Secondo me dobbiamo tutti cambiare rotta, se consideriamo quello che sta succedendo con la tecnologia, l'IA, le guerre, il cambiamento climatico. Spero che con questo film riusciremo a far riflettere le persone su tutto quello che succede intorno a noi".