Venezia, la magia delle maschere, presentato il libro fotografico Roma, 07 Mar. - Si è svolta lunedì 3 marzo presso l'Ateneo Veneto la presentazione del libro di Massimo De Santis che celebra il Carnevale di Venezia attraverso l'arte e la cultura. "Venezia, la magia delle maschere", il suo titolo. All'evento, aperto dai saluti di importanti personalità come Antonella Magaraggia, Presidente dell'Ateneo Veneto, Piero Rosa Salva, amministratore Unico di Vela Spa, Giovanni Giusto, Consigliere Delegato alla Tutela delle Tradizioni, Massimo Checchetto, Direttore Artistico del Carnevale di Venezia, Luigino Rossi, già Presidente dell'Accademia delle Belle Arti, Barbara Bertoni, Ceo & Founder di Imago srl, ha preso parte, nel ruolo di relatrice, Elena Gradini, storico e critico d'arte, che ha tenuto una lezione sul tema "Venezia, magia delle maschere. L'immaginario di Massimo De Santis". Roma, 07 Mar. - L'incontro è poi proseguito con un'intervista di Antonia Sautter a Massimo De Santis, offrendo un'opportunità unica di conoscere il pensiero e la visione dell'autore. De Santis, che, partito dalla fotografia delle gare automobilistiche, è approdato alla Formula Uno per poi dedicarsi alla fotografia d'arte, ha spiegato come è nato il progetto, un'opera monumentale di 13 chili con 430 pagine e 300 fotografie. Il volume, è stato detto, sarà tradotto in cinque lingue e arricchito da contributi di personalità come Salvo Nugnes, Luigino Rossi, Cristina Cattaneo, Giulio Alberoni e appunto Elena Gradini. "Il nostro obiettivo è quello di far conoscere il libro a livello nazionale e internazionale -ha spiegato l'autore- sottolineando l'importanza di una strategia di comunicazione efficace per raggiungere un pubblico più ampio. "Venezia, la magia delle maschere" di Massimo De Santis si inserisce del resto in un contesto culturale e storico di grande rilevanza, in concomitanza con il Carnevale di Venezia 2025. La kermesse, che si è conclusa il 4 marzo, segna il 300esimo anniversario della nascita di Giacomo Casanova e ha attirato un numero record di visitatori, con un significativo aumento delle prenotazioni alberghiere. "Il Carnevale di Venezia è un'occasione unica per celebrare la storia e la cultura della città" -ha affermato De Santis, sottolineando l'importanza di eventi come il Carnevale Internazionale dei Ragazzi che si è svolto dal 22 febbraio al 2 marzo 2025. Al termine della serata, si è svolta infine la cerimonia di consegna della copia numero uno dell'opera al Comune di Venezia, a testimonianza dell'importanza di questo evento per la cultura veneziana. In sottofondo, le melodie al piano di Giulia Vazzoler hanno accompagnato i presenti, mentre Paola Zanoni ha condotto la serata.