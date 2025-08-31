Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Putin CinaIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaHamilton LeclercPilato TarantinoLaila Hasanovic
Acquista il giornale
VideoVenezia, Jude Law: "Io nei panni di Putin, ma non temo ripercussioni"
31 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Venezia, Jude Law: "Io nei panni di Putin, ma non temo ripercussioni"

Venezia, Jude Law: "Io nei panni di Putin, ma non temo ripercussioni"

Il film "Il Mago del Cremlino" di Olivier Assayas racconta la politica tossica di oggi