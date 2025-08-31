Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Putin CinaIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaHamilton LeclercPilato TarantinoLaila Hasanovic
Venezia, in concorso "Il Mago del Cremlino" con Jude Law nei panni di Putin
31 ago 2025
La pellicola di Olivier Assayas uno dei film piu' attesi alla Mostra del Cinema