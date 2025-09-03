Lunedì 1 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
3 set 2025
Venezia, Gus Van Sant riceve il Campari Passion for Film Award

Venezia, 3 set. (askanews) - Alla Mostra di Venezia premiato Gus Van Sant; il regista statunitense ha ricevuto il Campari Passion for Film Award e ha presentato il suo ultimo film "Dead Man's Wire", Fuori concorso, in prima mondiale, con Bill Skarsgard, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Cary Elwes, Myha'la e Al Pacino. Esponente del cinema indipendente americano dagli anni '80 in poi, Van Sant ha diretto film come "Drugstore Cowboy", "Belli e dannati", "Elephant" e "Milk" e ha lanciato attori come River Phoenix, Keanu Reeves, Casey Affleck, Joaquin Phoenix, Ben Affleck e Matt Damon.