Venezia, Barbera: grande soddisfazione presentare Joker 2 e Almodovar Roma, 23 lug. (askanews) -Tra i film in Concorso all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ci saranno anche "The Room Next Door" di Pedro Almodòvar e "Joker: Folie à deux" di Todd Phillips. Presentarli al Lido è un onore ha detto il direttore Alberto Barbera. "Sono due colpacci, 'Joker 2' era un po' atteso, il primo film aveva vinto il Leone d'oro a Venezia, si sapeva che il secondo sarebbe uscito in autunno e molti quindi se lo aspettavano, ma è stato bellissimo avere la conferma di poterlo presentare, perché sarà una bella sorpresa per tutti. Almodovar, invece, ha iniziato a girare tardi, a marzo a New York, i tempi erano molto stretti e ha dovuto fare i salti mortali per completarlo in tempo, ed è davvero una grande soddisfazione poter presentare il primo lavoro americano di Pedro Almodovar" ha spiegato ad askanews.