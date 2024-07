Venezia, Barbera: film riflettono gli scenari di crisi contemporanei Roma, 23 lug. (askanews) - Nel programma dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia, soprattutto tra i film Fuori Concorso, ci sarà molto forte il tema della guerra, sia con il conflitto russo-ucraino che quello israelo-palestinese. Il direttore Alberto Barbera ha spiegato: "Il cinema della Mostra riflette in qualche modo sui grandi scenari di crisi contemporanei, quindi le guerre, il ritorno delle derive autoritarie, dei populismi, dei suprematismi bianchi, del tentativo di ricacciare indietro le società a un'epoca che pensavamo confinata a un secolo scorso; il cinema si conferma come lo strumento più affilato per indagare sulla contemporaneità, non per provocare o polemizzare ma per approfondire, costruire occasioni di dialogo e dialettica. E la Mostra del Cinema ha proprio il compito istituzionale di creare uno spazio di dialogo e confronto rispetto a problemi con cui dobbiamo fare quotidianamente i conti".