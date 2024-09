Venezia 81, a Jago il primo Premio Gina Lollobrigida Venezia, 3 set. (askanews) - All'81esima Mostra del Cinema di Venezia è stato consegnato il primo Premio Lollobrigida, un omaggio alla grande interprete del nostro cinema scomparsa a gennaio 2023. Un premio multidisciplinare, promosso dal Ministero della Cultura e da Cinecittà, che verrà assegnato annualmente a un talento nei campi di arte, fotografia, pittura, scultura, moda, design e cinema. La cerimonia si è svolta all'Italian Pavilion. Il premio è andato a Jago, (pseudonimo di Jacopo Cardillo), giovane artista e scultore di Frosinone, classe '87. "Gina Lollobrigida è la prova esistente che la creatività può manifestarsi in tanti modi, se uno è creativo, non importa dove e come, ma può fare tutto, lei ne è la prova". La Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni: "Un premio lanciato quando è scomparsa Gina Lollobrigida, il suo grande cruccio era non aver vinto un Leone alla carriera, quindi abbiamo pensato di istituire un premio a suo nome, alla Mostra del Cinema, e visto che è stata un'artista poliedrica abbiamo pensato a un ragazzo che ha la stessa libertà che lei aveva, reinterpreta lo stile classico ma con un linguaggio che parla ai giovani". La presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia: "Quest'anno abbiamo individuato questo grande giovane artista già famoso soprattutto tra i giovani, ha fatto sold out con le sue mostre, ha una sua poetica e una sua ricerca artistica molto interessante".