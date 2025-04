Veneto, Salvini: squadra che vince non si cambia Roma, 12 apr. (askanews) - In Veneto "squadra che vince non si cambia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della 'Scuola di formazione politica' del suo partito. "Amministratori leghisti in Veneto in grado di proseguire lo straordinario cammino di Zaia ne abbiamo tanti. Siamo una coalizione, troveremo sicuramente l'accordo".