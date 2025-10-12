Domenica 12 Ottobre 2025

VideoVelasco: "Nei giovani ho fiducia, hanno la capacita' di cambiare che noi adulti abbiamo perso"
12 ott 2025
Velasco: "Nei giovani ho fiducia, hanno la capacita' di cambiare che noi adulti abbiamo perso"

Al Festival dello Sport di Trento il coach del volley: "Importante riflettere su vittorie e sconfitte"