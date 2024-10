Vela, a Barcellona la finale dell'America's Cup Barcellona, 12 ott. (askanews) - Fan in festa per l'avvio della finale dell'America's Cup. Al porto di Barcellona la sfida tra Ineos Britannia e Team New Zealand, ma c'è un risultato che segna la storia della vela. Luna Rossa Prada Pirelli al femminile ha portato in Italia la prima America's Cup vinta in la finale contro le britanniche del team Ineos in questo caso rinominato Athena Pathway.