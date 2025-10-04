Giovedì 2 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Video
VideoVannacci: "Tridico riconoscera' la Palestina? Noi faremo gli interessi dei calabresi"
4 ott 2025
Vannacci: "Tridico riconoscera' la Palestina? Noi faremo gli interessi dei calabresi"

L'europarlamentare: "Lo proponiamo all'Onu se e' cosi' bravo ad occuparsi di questioni internazionali"