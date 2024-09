Vannacci: sospeso da vice-presidenza Patrioti? Gli atti dicono altro Roma, 17 set. (askanews) - "La stampa ne sta parlando tanto, soprattutto la stampa 'non amica', ma all'interno del gruppo (dei Patrioti, la nomina a vice-presidente) è stata votata, verbalizzata e accettata, non vedo quali siano le altre discussioni al momento in atto, al momento gli atti dicono questo": lo ha affermato a L'Aria che Tira su La7 il generale ed eurodeputato Roberto Vannacci, intercettato a Strasburgo dalla giornalista di La7 Ludovica Ciriello, riguardo alla "sospensione" della sua vice-presidenza nel gruppo dei Patrioti comunicata da Jean-Paul Garraud, capo delegazione del Rassemblement National (RN) francese al Parlamento europeo. "Guardi non ne abbiamo discusso personalmente, per ora leggo quello che viene esternato da molti media, probabilmente ne discuteremo nelle prossime riunioni di gruppo. Gli atti dicono che io sono vice-presidente votato, verbalizzato e accettato", ha aggiunto l'eurodeputato della Lega.