Vance: ad Harvard politiche razziste contro scienziati più brillanti Washington, 4 giu. (askanews) - Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha detto che l'Università di Harvard, presa di mira dall'amministrazione Trump, sta attuando politiche "esplicitamente razziste" che escludono "i migliori e più brillanti" scienziati. "Non finanzieremo la vostra spazzatura e non vi sosterremo se non farete il lavoro di cui il popolo americano ha bisogno", ha detto Vance a proposito di Harvard e di altre università d'élite, durante un discorso a Washington.