Value Group, al fianco dei passeggeri in caso di imprevisti in aeroporto Milano, 6 mag. (askanews) - Una società che offre servizi di assistenza ai passeggeri delle compagnie aeree quando si verificano interruzioni di servizio nel regolare svolgimento dei voli. Value Group - partecipata da fondi di private equity gestiti da Azimut Libera Impresa SGR - si prende cura in modo completo di passeggeri e membri dell'equipaggio "rimasti a terra" per i più svariati motivi ed è oggi una realtà che nel 2024 ha sfiorato i 50 milioni di euro di fatturato. Nella lounge che a Milano Malpensa accoglie i viaggiatori in caso di problemi abbiamo incontrato i due amministratori delegati dell'azienda. "Value Group - ha detto ad askanews Thomas Sergnese, co-CEO e Chief Commercial Officer - è nata nel 2001, inizialmente si occupava di alloggio per gli equipaggi delle compagnie aeree e poi dal 2004, con l'entrata in vigore del regolamento 261 che regolamenta l'assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, Value Group offre servizi per la gestione delle operazioni irregolari, quindi cancellazioni, ritardi prolungati e dirottamenti fornendo l'assistenza ai passeggeri che hanno subito questi eventi molto critici". Un punto fondamentale, nella visione del gruppo, è la centralità dell'esperienza delle persone, l'attenzione ai bisogni in un momento di difficoltà e disagio come quello di un volo cancellato. E Value Group già oggi opera in 433 aeroporti cercando di essere capillarmente presente nei vari scali. "24-7, 365 giorni l'anno - ha aggiunto Daniele Bocchieri, co-CEO e Chief Operating Officer di Value Group - chiaramente la nostra presenza e la copertura che abbiamo dato e che diamo ai nostri clienti si basa poi su tutti quelli che sono gli scali principali e anche quelli minori per proprio far sì che il passeggero abbia sempre la stessa assistenza a prescindere da dove vola. È avere una coerenza di prodotto con quello che le compagnie vogliono offrire ai loro passeggeri" Lo sviluppo dell'azienda è diventato molto significativo negli ultimi 5 anni, che hanno visto crescere, oltre ai fatturati, anche il numero dei dipendenti, che a fine 2025 raggiungeranno le 200 unità, con un 60% di donne e una forte multiculturalità. E per il futuro i progetti sono ambiziosi. "Value Group è in crescita quasi di verticale - ha aggiunto Sergnese - c'è molto bisogno dei nostri servizi, anche a livello globale. Per il momento Value Group oggi copre tutto il network europeo e una parte del Nord Africa, ma entro la fine dell'anno la nostra ambizione è quella di diventare provider globali e quindi di coprire su scala globale tutti gli aeroporti". Per farlo una componente essenziale e quella tecnologica. "Tutta la tecnologia che abbiamo sviluppato - ha concluso Bocchieri - parte in house, parte da un design in house calato proprio in quelle che sono poi le procedure operative dell'aviazione che sono molto complesse, molto specifiche e grazie allo sviluppo software che siamo riusciti a fare siamo riusciti a creare diciamo dei sistemi e un software proprietario che aiuta nella complessità e riesce a darci una grandissima velocità nei tempi di risposta per poi sopperire a quelle che sono le esigenze della disruption nei confronti nostri clienti". Con l'ambizione di essere al fianco dei passeggeri nei momenti di difficoltà e provare a offrire un'esperienza diversa anche nelle situazioni impreviste e problematiche.