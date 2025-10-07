Valentina Persia tra comicità e femminilità con uno show tutto suo Milano, 7 ott. (askanews) - Più sexy o più simpatica? Difficile dirlo, sicuramente Valentina Persia è intelligente e ironica e sa scherzare su temi quotidiani. La popolare attrice comica torna con 4 nuove puntate di "Sinceramente Persia - One milf show", in prima tv ogni giovedì a partire dal 9 ottobre 2025 in prima serata sul NOVE. "One milf show... metto una maschera di una donna provocante ma che in fin dei conti è una mamma che ama le sneakers e ama mettere un pantalone largo, questa è la mia maschera. Spero che la apprezzerete perché nonostante io sia una Milf, sono molto sincera e dico le stesse cose che pensate voi. La Milf oggi è una donna che rivendica la sua posizione, che non accetta il tempo che passa e nonostante il tacco 13, 14, 15, 16, perché nonostante l'età sotto il 16 non si può scendere mai, alla fine capisce che forse tra le quattro mura è meglio togliersi tutto, trucco e cucinare una bella pasta e fagioli, ma con la parannanza leopardata". Mattatrice irresistibile, al suo fianco ha Omar Fantini e Alessio Viola, nello show affronta il rapporto tra i due sessi, discutendo senza filtri di argomenti scottanti e tematiche contemporanee come il corpo, il tempo che passa, ma anche la menopausa: sempre con grande rispetto. "Le donne mi apprezzano per questo, perché ho sdoganato questo tabù, un personaggio televisivo che affronta queste tematiche ha una cassa di risonanza maggiore rispetto alla signora di vicina del condominio. Ho sempre parlato di tematiche femminili ne ho parlato in maniera sincera. La donna apprezza: "sai che anche Valentina Persia suda?" Le vampate arrivano a chiunque. Quindi la donna apprezza questo. L'uomo apprezza perché sente la sua donna consolata e coccolata. Beh, certo, l'uomo apprezza pure altro però mettiamola così sinceramente". Capace di rimettere al loro posto gli haters che l'hanno attaccata sui social e chi la critica, Valentina Persia tocca anche temi politici ma non fa politica. Chiede però rispetto anche quando parla di maternità, lei che è diventata mamma di due gemelli a 43 anni. "Quindi a ognuno dico: non giudicate e fate il vostro percorso di vita perché nessuno può sindacare o obiettare se una madre può diventare madre a 50 anni". Padrona di casa super sexy, invita i suoi ospiti a raccontarsi, confessarsi e a mettersi in gioco con prove e sfide tematiche. Finalmente un programma tutto dopo una lunga carriera in teatro, anche se ha ancora un sogno nel cassetto. "Ce l'ho fatta, spero solo che non passino altri trent'anni per fare anche un po' di quel cinema che a me manca".