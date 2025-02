Valensise: "20% AfD è il risultato insoddisfazioni soprattutto a Est" Roma, 24 feb. (askanews) - "I sondaggi sono stati sostanzialmente confermati, l'AfD ha di molto aumentato i suoi consensi, la Cdu è il primo partito, la Spd ha avuto un forte ridimensionamento, ottenendo il peggiore risultato della sua storia": è il commento ad askanews dell'ambasciatore Michele Valensise, attuale presidente dello Iai (Istituto Affari Internazionali) e, tra i numerosi incarichi, ambasciatore a Berlino tra il 2009 e il 2012, a margine dell'aperitivo elettorale a Villa Almone a Roma, residenza ufficiale dell'ambasciatore tedesco in Italia, Hans-Dieter Lucas, domenica 23 febbraio, mentre uscivano i primi exit poll delle elezioni legislative anticipate in Germania. "La base del consenso dell'AfD, che è obiettivamente in crescita rispetto a tre anni e mezzo fa, va analizzato con molta cura e molta attenzione. È il risultato di una serie di insoddisfazioni, c'è un'insoddisfazione diffusa soprattutto nelle regioni orientali, per l'andamento dell'economia, per la disoccupazione, per la percezione della questione migratoria, dico percezione perché i Laender dell'Est sono quelli dove ci sono meno migranti", ha aggiunto Valensise. "E poi c'è un altro fattore, con il quale il prossimo governo tedesco a partire dai prossimi mesi dovrà fare i conti. E cioé che alcuni Laender dell'Est hanno ancora l'impressione di essere trascurati dall'Ovest, di essere relegati in una zona B della Germania", ha sottolineato ancora. "La sicurezza e il controllo dell'immigrazione illegale devono essere un punto alto dell'agenda del (prossimo) governo e non devono essere lasciati invece a chi come AfD ne fa un cavallo di battaglia molto strumentale, per arrivare a delle soluzioni non praticabili, come la proposta di rimpatriare tutti gli immigrati in Germania", ha concluso l'Ambasciatore. Intervista di Stefania Cuccato Montaggio Carla Brandolini Immagini askanews